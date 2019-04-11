新盤部署：OASIS KAI TAK加推6伙低座單位　下周一截標

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下啟德OASIS KAI TAK加推6伙低座單位，於下周一(15日)截標，將會連同招標文件上載至樓盤網頁，認為文件可令資訊充足及增加透明度，亦會列明回贈優惠。項目將於7月落成，屆時會安排交樓。



樓盤累售613伙，佔可供發售單位99%，套現約75億港元，現時餘下35伙，包括12伙標準戶、4伙高座天際特色戶及19個低座單位。



該盤3月已售出6伙，平均呎價29,853元。而低座設有34伙，目前已售出15伙，平均呎價30,790元。



該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目2月時售出低座C座地下及1樓C單位，成交價5,318.8萬元，呎價36,281元，創項目新高。該盤採用德國廚具，而廚櫃則為意大利品牌，斥資3,000萬元。



該公司助理總經理(業務拓展)楊偉銘補充，同系屯門NAPA已沽出14座洋房，平均呎價17,252元，套現約5.3億元，將推出7座洋房下周一截標。



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