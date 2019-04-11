日出康城新商場「THE LOHAS康城」提供近150個舖位

港鐵公司(00066)物業總監鄧智輝表示，將軍澳日出康城大型商場命名為「THE LOHAS康城」，總投資額料約50億港元，商場總面積約48萬方呎，涉及3層商舖樓層，提供近150個舖位，預計明年下半年全面開通。



該項目招租情況理想，近30%面積已租出，惟不便透露租金水平，但相信明年初落實所有租戶。



他續稱，商場以區內居民日常所需作定位，娛樂及食肆部分將各佔約4分之1，超級市場、家居生活等亦店有一定比重。



此外，康城將提供相信為香港最大的溜冰場，與香港冰球訓練學校合作，並要求商戶推廣冰上運動為原則。



同時，英皇戲院亦落實進駐商場，設有6個影院，提供逾800個座位，規模屬將軍澳最大。

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