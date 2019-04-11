UNIQLO母企迅銷上半年純利年增9.5%

快速時裝UNIQLO及GU母企迅銷(06288)公布，截至2019年2月底止上半年，母公司擁有人應佔溢利錄得1,140億日圓，按年增長9.5%。該集團擬派中期股息240日圓，全年度每股股息480日圓。



期內，綜合收益總額為1.26萬億日圓，按年增長6.8%；綜合經營溢利總額為1,729億日圓，按年增長1.4%。所得稅前綜合溢利錄得1,742億日圓，按年增長5.5%。



集團各個事業分部中，海外UNIQLO、GU上半年度收益、經營溢利均錄得增長；日本UNIQLO 收益、溢利則皆錄得下降；全球品牌收益雖下降，但仍錄得溢利。



該公司香港預託證券自4月12日(周五)上午9時正起恢復買賣。

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