【市後重點睇】港匯7.842徘徊　道期偏軟

美匯指數反覆回至96.8水平，港匯跌至7.842水平徘徊，離岸人民幣(CNH)企6.72，圓匯回落至111.1，歐元升上1.128，英鎊在1.31水平爭持。金價企1,305美元；布油報71.3美元，紐油報64.2美元。道指期貨微跌9點。



●市後關注點

-20:30 美國上周首次申請失業救濟人數，3月生產者物價指數(PPI)

-21:30 美國聯儲局副主席克拉里達就美國經濟前景及貨幣政策講話，IMF總裁拉加德在2019年春季會議開幕時對媒體發表講話

-21:40 美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德就貨幣政策講話

-21:45 美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯講話

-周五凌晨02:00 美國明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利參與問答

-周五凌晨04:00 美國聯儲局理事鮑曼講話



●恒生指數失守三萬關，全日跌280點或0.93%，報29,839點；騰訊逆市漲，一度飆3%至400.4元，收升0.67%至391.4元。https://bit.ly/2U4U20Q

-恒指波幅400點好淡通殺，107隻牛熊證陣亡。



●A股快報：滬綜指跌1.6%，失守3200點。https://bit.ly/2uVuzNl



●亞洲股市：日股倒升23點，野村控股一度挫3%。https://bit.ly/2G97Dz5



●中國商務部︰第9輪中美經貿磋商結束後，中美雙方牽頭人已進行了通話，討論了遺留問題，下一步將通過各種有效方式保持密切溝通，朝落實兩國元首重要共識方向努力。



●歐盟同意再度推遲英國脫歐至10月31日。歐股3大指數個別發展，英國富時100指數跌2點；德國DAX指數升0.09%；法國CAC指數升0.25%。



●【大師午間教路】淡友勿太興奮！https://bit.ly/2P3ZGzs



●【即市分析】

-中移跌勢已成，宜沽不宜買。https://bit.ly/2VFKOK4

-鐵塔應止賺定低吸？https://bit.ly/2GfKJHN



●【名家貼士】李偉傑：四川成渝息率吸引。https://bit.ly/2uZhHG4



●【股匯攻略】恒指三萬點不容有失！https://bit.ly/2X4nJ4e



●【大行報告】

-騰訊《和平精英》獲放行，花旗對結果不意外。https://bit.ly/2P1bAdv

-瑞銀上調藥明康德目標價。https://bit.ly/2G4KrSL



●內地3月CPI彈上2.3%，豬肉價格連降25個月後轉漲。

-中國經濟︰3月CPI大幅回升，人行政策會有所動？https://bit.ly/2v3VsOV



●社科院報告：中國養老保險基金到2035年可能耗盡。



●傳分拆物管業務籌78億元，萬科：目前無分拆計劃。



●新盤部署︰維峯·浚匯提價2%加推22伙。https://bit.ly/2Ggc78B

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