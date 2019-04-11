【fb直播】港股失3萬關　唔通已經見頂？

內地3月CPI重返「2字頭」創五個月高，不過股市照跌畀你睇！滬綜指周四(11日)跌穿3,200點，恒指亦再穿3萬關，終極淡友沈大師竟然叫班淡友咪咁興奮！佢係咪轉軚？



重磅藍籌普遍腳軟，得隻騰訊控股(00700)做好，衝上400元關口升幅即刻收窄！向上阻力重重，蟹貨要返家鄉等等先？其他遊戲股同樣炒上，雲遊控股(00484)、遊萊互動(02022)升逾兩成、博雅互動(00434)亦升近16%，追呢啲更有SO？



舜宇光學(02382)3月手機鏡頭出貨量按年按月都升逾30%，不過股價高開後倒跌！大摩指鏡頭模組付運增長遜預期，擔心毛利率復甦有限；大和就唱好舜宇盈利增長持續，維持「買入」評級兼視其為行業首選，心大心細買唔買好？



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