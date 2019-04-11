【北水追蹤】力吸騰訊建行　沽吉汽國壽

港股今日(周四)調整，恒指收報29,839點，跌280點，主板成交1,197億元。港股通成交額約136億元，按日增加2億元，佔主板成交額約11%，南下資金錄得淨流入27億元人民幣。



騰訊控股(00700)旗下遊戲獲批，刺激股價一度高見400.4元，收報391.4元，升0.67%。北水積極吸納，見到其港股通錄得淨流入達6.97億元，為近來北水鮮見的強勢買盤。此外，近期被北水沽售的建設銀行(00939)，今日其港股通竟然錄得淨流入約5.59億元，亦令人喜出望外。



此外，工商銀行(01398)、中國銀行(03988)及新華保險(01336)之港股通分別錄得淨流入約2.07億元、1.4億元及1.2億元。萬洲國際(00288)、舜宇光學(02382)及中國鐵塔(00788)亦分別錄得淨流入約2.94億元、1.03億元及4,333萬元。



北水繼續沽吉利汽車(00175)，其港股通錄得淨流出5.28億元，而中國人壽(02628)及香港交易所(00388)亦分別錄得淨流出約2.73億元及9,636萬元。

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