【中產危機】經合組織︰發達國家中產階層正在萎縮

外國傳媒報道，經濟合作暨發展組織(OECD)報告指出，由於收入的增長未能跟上房屋、教育和醫療保健成本的上升，發達經濟體的中產階級正在不斷萎縮。



經合組織的36個成員國基本上全屬發達國家，而這些國家大部分國民也被該組織歸類為「中產階層」。根據該組織的定義，中產階層是指收入在全國中位數75%至200%之間的家庭。



數據顯示，OECD成員國的中產階層佔比由上世紀80年代的64%，下跌至61%。研究亦發現，年輕一代難以進入中產階層。在1942至1964年的嬰兒潮當中，有68%的二十餘歲年輕人屬於中產，而在1983至2002年的一代人中，該數字只有六成。



另外，報告又指出，過去20年樓價的增速，是家庭月入中位數的3倍。中產家庭在教育、醫療保健方面的成本也有增加。此外，由於自動化生產技術崛起，目前有六分一的中產收入工作職位面臨威脅。



在生活成本不斷上升的情況下，有兩成的中產家庭入不敷支。經濟合組織秘書長Angel Gurria表示，政府必須聽取人們的關注，保護和促進中產階級的生活水平。



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