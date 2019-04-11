聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月8日獲瑞信集團增持594萬股，最新持股數目7,441萬股。



中國醫療網絡(00383)於4月8日獲天安(00028)增持500萬股，最新持股數目約10.34億股。



企展控股(01808)於4月8日獲Rentian Technology Holdings Ltd增持768萬股，最新持股數目約2.42億股。



利寶閣集團(01869)於4月9日獲Bright Creator Limited增持100萬股，最新持股數目約4.77億股。



天安(00028)於4月8日獲China Spirit Ltd增持300萬股，最新持股數目1.21億股。



環宇物流(亞洲)(06083)於4月8日獲羅慧儀增持2萬股，最新持股數目約1.26億股。



華能國際電力(00902)於4月11日獲重陽集團增持500萬股，最新持股數目約6.62億股。



靄華押業(01319)於4月10日獲Great Roc Capital Ltd增持187萬股，最新持股數目約2.53億股。



五菱汽車(00305)於4月10日獲袁智軍增持181萬股，最新持股數目300萬股。



美亨實業(01897)於4月10日獲王世濤增持27萬股，最新持股數目1,954萬股。



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昊海生物科技(06826)於4月9日被Matthews International Capital Management, LLC減持3萬股，最新持股數目358萬股。



中創環球(01678)於4月9日被CENTRAL PROFIT GROUP LTD減持645萬股，最新持股數目約11.26億股。



中金公司(03908)於4月4日被TPG Asia GenPar V Advisors, Inc.減持1.28億股，最新持股數目4,293萬股。



中國新經濟投資(00080)於4月10日被Morris Global Capital Ltd減持5,420萬股，最新持股數目約1.37億股。



城建設計(01599)於4月9日被Amundi Luxembourg S.A.減持125萬股，最新持股數目5,764萬股。



希慎興業(00014)於4月9日被Silchester International Investors LLP減持40萬股，最新持股數目7,306萬股。



建滔積層板(01888)於4月8日被Hallgain Management Ltd減持4,967萬股，最新持股數目約21.35億股。



金馬能源(06885)於4月8日被黃素華減持99萬股，最新持股數目635萬股。



理文化工(00746)於4月8日被惠理集團(00806)減持94萬股，最新持股數目4,092萬股。



瑞聲科技(02018)於4月9日被The Capital Group減持1,272萬股，最新持股數目9,162萬股。



京信通信(02343)於4月4日被吳鐵龍減持64萬股，最新持股數目529萬股。



建滔集團(00148)於4月8日及10日被張國榮合共減持323萬股，最新持股數目181萬股。



旭輝控股(00884)於4月9日被陳東彪減持130萬股，最新持股數目2,685萬股。



皇朝傢俬(01198)於4月8日及9日被余文耀合共減持105萬股，最新持股數目751萬股。



藥明生物(02269)於4月9日被李革減持9萬股，最新持股數目約6.72億股。

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