新股專輯：申萬宏源集團引入13基投　暫未計劃合作

申萬宏源香港(00218)母企申萬宏源集團(06806)周五(12日)起招股，是次引入13名基礎投資者。申萬宏源集團及申萬宏源證券董事長兼執行董事儲曉明表示，基投包括中國工商理財、中國人壽保險、中國再保險等，均是大型企業，反映公司投資價值被看好，惟現時暫未與他們有合作，但不排除日後有合作的可能性。



13名基投合共認購約8.3億美元等值股份，即認購集資額約65.79%股份。申萬宏源證券總經理助理陳曉升表示，集團選擇在市況較好時上市，招股價範圍定價並不高，而集資規模並不太大，故基投認購比例上較高。



儲曉明補充，在路演期間境外投資者反應熱烈，強調對是次招股充滿信心。



他又指，集團選擇現時上市，與內地科創板推出並無任何關係，去年9月內部決定赴港上市，當時並不知道科創板的推進時間表，上市是按集團發展決定。而赴港上市是集團國際化進程的重要一步，而集資約20%將用於發展進一步發展國際業務，將主力發展內地公司跨境新股、內地環球資產配置需要，及一帶一路海外併購項目等。



儲曉明認為，科創板企業多來自內地新三板企業，而集團有許多新三板企業儲備，有關數目「天天在變」，未有數字提供，但強調集團新三板企業客戶是中國內龍頭位置，相信日後可為公司帶來更大收入。



被問及中國政府進一步開放外資券商進入中國市場，陳曉升指，中國向外資開放是大勢所趨，認為有助資本市場發展，雖然現時集團未有與外資合作，但樂意與外資建立合作關係。



至於集團2018年利潤按年跌9.55%至41.6億元人民幣。儲曉明指，去年是中國資本市場較差的一年，集團亦受此而拖累，但跌幅仍較同行平均為少。

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