新股專輯：博尼國際料產能可按年提升約一倍

貼身衣物製造商博尼國際(01906)計劃本周五(12日)起至下周三(17日)止招股，招股價每股0.46至0.6元，發行3億股，當中一成本地公開發售，集資最多1.8億元，每手5,000股入場費約3,030.23元，預計26日上市。



該公司引入三名基礎投資者，上海中昊針織控股股東高寶霖與本地紡織機械商中大實業，將各認購1,500萬元，而公司五大客戶之一、內地孕婦品牌慕熙服飾控股股東邢志存則認購1,000萬元等值股份。此外，合共持上市後股權18.75%的八名個人股東，承諾上市後6個月內不會出售股份。



集資所得80%將用於提升產能，主席兼行政總裁金國軍表示，過去三年生產線平均使用率超過80%，已達行業的極限，今年底前將增加約500台生產設備，預計產能可按年提升約一倍。



他解釋，去年與東京、香港雙重上市的知名服裝零售商訂立供應協議，未來三年採購額合共達390萬美元，另外期內又與美國採購代理商及一家加拿大品牌合作，產能不足會阻礙業務拓展，故決定來港上市。



目前集團在內地設有近200個銷售點，當中78%屬自營。董事會秘書兼財務總監趙輝指，直營店投入大，去年起逐步關閉表現不好的店舖，料自營店數量維持在150間，積極發展加盟店輕資產模式及電商平台。

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