【唔係啩】花90億美元買間公司　連董事位都冇得坐？

日本軟銀或將失去電召車巨頭Uber的控制權，因為他所要求的Uber董事會席位岌岌可危。



外國媒體引述消息人士報道，當Uber上市時其規章制度將會發生變化，而它與軟銀之間的舊協議也將被取消。



原因在於軟銀尚未獲得美國外國投資委員會(CFIUS)的批准，直到去年年底，軟銀才啟動其在Uber董事會席位的審查流程，CFIUS是一個跨部門委員會，負責審查企業交易中的國家安全風險。



軟銀集團在2017年年底以90億美元價格收購Uber股票時，要求獲得董事會兩個席位。目前，軟銀及其附屬實體持有Uber約15%的股份。



事實上，軟銀早於去年初已獲得了Uber的大量股份，但公司將其移到它管理的1,000億美元科技基金願景基金(Vision Fund)中，這野是軟銀推遲向美國外國投資委員會提交申請的主要原因。然而願景基金的最大支持者位於美國以外的地方，其中包括那些與阿布扎比和沙特阿拉伯政府有關係的基金。



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