港元拆息飆升！銀行隨時加息吸存款？專家話....

港元隔夜拆息周四飆至3.34厘，創下今年最高水平，隨流動性趨緊，銀行會否出現新一輪定期存款爭奪戰？小市民又能否受惠其中呢？銀行家與你分析息率走向！



●供樓相關拆息錄7日連升！

財資市場公會資料顯示，除了兩周期限外，周四港元拆息均錄漲勢，其中隔夜息五個交易日共升1.6厘，至於與市民樓按相關的1個月期拆息，按日抽高5點子至2.1厘。拆息持續高企，意味銀行流動性偏向較緊張的情況。



●超高存息仲有無望？

南洋商業銀行副總經理梅月嫦表示，港元拆息抽升僅屬短期情況，現時該行6個月及1年期的港元定期存款年息，高見1.75厘及2.1厘，認為利率具有競爭力，會留意銀行的資金情況再作部署，暫未見同業間有太大競爭壓力。



她亦指，不少銀行於今年年頭已積極搶存款，惟市場貸款需求減弱，業界普遍貸款增長僅錄單位數，故目前毋須以超高利率吸納存款，料短期內港元定存戰難再升級。



●市民對港元定存需求增！

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，去年香港啟動加息周期，業界全面上調存息，面對「無風無險有1至2厘息」，市民對港元定期存款產品的需求亦漸增。



他坦言，目前港元定存水平已略低於去年底，儘管近日港元短期拆息水漲船高，惟銀行調整存款息口時，需考慮資金流向、季節性等因素，相信銀行會「再睇定多少少」再作調整。



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