DBA前董事被裁定發出虛假或具誤導公告罪成

東區裁判法院周四(11日)在證監會提出的檢控程序中，裁定DBA電訊(亞洲)控股有限公司(DBA)前首席財務官、公司秘書及執行董事陳偉銓，參與在DBA公告中作出虛假或具誤導性陳述的罪名成立。



2013年3月28日，DBA在聯交所網站上刊發截至2012年12月31日止年度的業績公告。證監會的調查顯示，陳當時涉嫌參與擬備及刊發的DBA財務報表並未按照《聯交所證券上市規則》的規定獲得核數師同意。



因此，DBA指該業績公告已符合《上市規則》的適用披露規定的陳述，在要項上屬虛假或具誤導性，違反了《證券及期貨條例》第384條。



裁判官在裁定陳罪成時指，當DBA刊發該業績公告時，陳明知尚有核數工作未完成，而且有關財務報表並未獲核數師同意，但仍不顧情況，繼續發表該公告。根據《證券及期貨條例》第390條，陳作為DBA的高級人員，須為DBA的違法行為承擔法律責任。



陳被罰款60,000元，並被命令繳付證監會的調查費用。



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