PARK YOHO Napoli加推154伙　七成單位有價單

市場近日關注新盤招標形式銷售情況，各大發展商連番改善賣樓安排。新鴻基地產(00016)表示，公司一向重視售樓資訊清晰及透明度，為令買家更方便獲取資訊，連日來作出多項優化安排。



旗下元朗PARK YOHO Napoli，剛發布全新價單第2號，提供共72伙，主要涵蓋細戶型，當中包括開放式單位及兩房，折實平均呎價15,046元，開放式戶入場費逾451.33萬元起，屬原價加推。



最新銷售安排顯示，項目加推154伙於4月19日起發售，當中113伙以價單形式推售，比例高佔逾7成。有關價單、銷售安排及招標文件已即時於官方網頁上載，讓買家更充分了解售樓資訊。



事實上，旗下多個發展項目包括赤柱村道50號、西半山巴丙頓山及大埔白石角雲滙，近日上載最新銷售安排之同時，於項目網頁上載完整的招標文件後。



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