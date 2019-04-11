新股專輯：內地藥企翰森製藥重遞上市申請

內地藥企翰森製藥重新遞交主板上市申請，摩根士丹利及花旗為聯席保薦人。早前有傳其集資額約10億美元(約78億港元)。



據更新後的初步招股文件，截至去年底止，翰森製藥收入為77.22億元人民幣(下同)，按年增加24.84%，當中抗腫瘤藥品為最大收入來源，佔總收入約45.6%。期內，純利按年升19.48%至23.09億元，然而純利率則按年倒退1.2個百分點至24.6%。



該公司目前有近百種在研藥物，其中有6種創新藥已進入二期臨床試驗或更晚期研發階段的1.1類，目標於今明兩年推出近30種在研產品，其中包括15種具有高增長潛力的重點在研藥物。



翰森製藥主席鍾慧娟為內地龍頭藥企恒瑞醫藥(600276.SH)大股東孫飄揚之妻。集資所得將用於研發項目、擴充研發團隊、完善生產體系、加強銷售及學術推廣，以及用作營運及一般企業用途



另外，新加坡汽車經銷商富達控股也重遞主板上市申請，建泉融資為獨家保薦人。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth