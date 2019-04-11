【家鄉在望】騰訊升勢仲未完？專家散戶教你點部署

騰訊控股(00700)先後獲批多個遊戲版號，周四(11日)股價一度升穿400元，創去年6月以下高位。究竟「股王」能否再度發威衝上雲霄重返家鄉，定係其實升勢已經見頂？《東網》找來一眾專家，教你點炒騰訊最值博！



●黃國英︰數月前已加倉 暫不會減持

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，其管理的基金現水平不會增持騰訊，因數月前炒雲計算概念時，早已加倉；但亦不會減持，因中長線仍看好該公司。而該基金在騰訊正股330元時買入相關的遠期認購證，至今仍未沽貨。



不過，他透露周四早間減持了其他持股，主因是即使騰訊升勢強勁，但恒指不太跟升，覺得市場有暗湧，先行沽出部分其他持股鎖定利潤。他預期恒指短期會在30,000點附近浮浮沉沉一段時間，而騰訊短期不易攻破405元，料波幅在380餘至405元之間上落。



●林嘉麒︰回落370元水平可低吸

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒亦表示，騰訊短線於400元至405元的阻力大，或需要時間消化。然而，股價在低位仍有投資者願意接貨，且隨著《和平精英》及其他新遊戲獲批，近日各大券商都開始對騰訊手遊前景有所改觀，並調高其目標價，相信待4、5月市場公布手遊行業最新遊戲的月流量，便見真章，屆時券商或向上重估騰訊的盈利預測。因此，他認為待騰訊回落至10天線、即370元水平可低吸值博。



●沈振盈︰未咁快博佢直落

訊匯證券行政總裁沈振盈預料，短期內騰訊股價只會在388至400元範圍上上落落，但礙於今早上裂口高開，「未咁快博佢直落」。他對騰訊近期獲批的遊戲的賺錢能力有保留，直言「如果你覺得騰訊盈利仲可以增長四成，你即管喺現價入囉...但我就唔信(有高增長)」。若該公司遊戲收入較去年高峰僅得5至10%增長，現價就絕不合理。



●蘇沛豐︰中長線可上望420元

招銀國際策略師蘇沛豐表示，騰訊再獲批出新遊戲版號，去年困擾其股價的政策性風險得以紓緩，但由於騰訊去年首季盈利基數高，故即將公布的首季業績未必有驚喜，短線股價走勢料與大市同步，先行調整後才再向上升。他指出，隨著新遊戲獲審批，騰訊旗下支付業務及雲服務增表強勁，有助提升盈利，第二、三季度業績可望改善，故中長線仍然看好騰訊可上望420元水平。



●張智威︰蟹貨甚多 不宜高追

信誠證券聯席董事張智威認為，投資者要留意三大重點，首先騰訊市盈率已升至40倍，以其早前公布的2018年度盈利僅有逾10%增長，難支撐如此高估值；其次騰訊於400元關有排山倒海的沽盤，顯示該水平「蟹貨」多，高位見一窩蜂沽貨；最後騰訊由350元升至400元關，已累升不少，且全靠大市升穿30,000點關帶動市場氣氛，惟現時大市料會出現調整，故不建議投資者高追騰訊，有貨者宜先行獲利，待騰訊回落至380元才再買入，炒作380元至400元間的波幅區間。

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睇完專家嘅預測，一眾股民對於騰訊能夠重上400元，又有咩睇法呢？



Edwin：「騰訊就唔考慮住，因之前蝕住走，420元買，380元放咗，惟有睇時機再吸納。」



Natalie：「近期股王氣勢好強，所以早幾日以382蚊買咗幾手，今日398蚊走貨，一於袋咗先。雖然騰訊股價應會再升，但覺得唔會一條氣咁上，短炒波幅應該更和味。」



Patrick：「我覺得若果騰訊升到405蚊，就應該沽貨啦，唔覺得佢可以上番476蚊歷史高位，我手上暫時無持有騰訊。」



Eric：「樂觀看恒指可上試歷史高位33,484點，重磅股騰訊將會係主要上升動力，自己亦持有騰訊等科技股，會待大市升多一浸後慢慢減持。」



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●窩輪牛熊又可以點炒？



今日(11日)有34隻看淡騰訊的熊證被強制收回。現時已經上市的騰訊熊證僅餘約40隻，收回價最近為400.8元，最遠則為444.88元，但發行商暫時不急於推出收回價更遠的騰訊熊證。



瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，該行錄得近400萬元資金淨流入騰訊認沽證及熊證過夜。較受歡迎的包括收回價410元附近的熊證，以及行使價340元的認沽證，而早前買入騰訊認購證及牛證的投資者則傾向沽貨。



瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰亦表示，騰訊牛證的投資者以獲利沽貨為主，特別是當正股漲至400元時。至於看淡的投資者，他說不少資金在正股漲至400元後開倉，當股價即市回落逾8元，熊證漲幅已不俗，部分資金於收市前沽貨套利。



下周二(15日)會有一隻收回價452.88元的騰訊熊證上市，屆時將成為市場上收回價最遠的騰訊熊證。不過，瑞銀及瑞信均表示，暫時不急於推出收回價更遠的騰訊熊證，因為以收回價440元以上的產品為例，現時實際槓桿僅約7倍，對衍生工具投資者的吸引力不大。



騰訊牛熊證周四(11日)成交額約9.27億元，按日增加近1.3倍，而騰訊認股證成交額按日則增加13%至逾60億元。



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