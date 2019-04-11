新盤UPDATES：發展商相繼上載樓盤招標文件

市場關注新盤招標問題，發展商相繼把招標文件上載至樓盤網頁，以增加透明度。



●PARK YOHO Napoli加推154伙 七成單位有價單

市場近日關注新盤招標形式銷售情況，各大發展商連番改善賣樓安排。新鴻基地產(00016)表示，公司一向重視售樓資訊清晰及透明度，為令買家更方便獲取資訊，連日來作出多項優化安排。



旗下元朗PARK YOHO Napoli，剛發布全新價單第2號，提供共72伙，主要涵蓋細戶型，當中包括開放式單位及兩房，折實平均呎價15,046元，開放式戶入場費逾451.33萬元起，屬原價加推。



最新銷售安排顯示，項目加推154伙於4月19日起發售，當中113伙以價單形式推售，比例高佔逾7成。有關價單、銷售安排及招標文件已即時於官方網頁上載，讓買家更充分了解售樓資訊。



事實上，旗下多個發展項目包括赤柱村道50號、西半山巴丙頓山及大埔白石角雲滙，近日上載最新銷售安排之同時，於項目網頁上載完整的招標文件後。



●尚悅‧嶺新價單加推63伙 折實平均呎價1.6萬元

恒基地產(00012)等元朗尚悅‧嶺上載全新7號價單，提供63伙，單位面積介乎234至381方呎，平均呎價約16,586元。若扣除現金或即時按揭付款計劃可獲樓價3%折扣優惠，折實平均呎價約16,088元。該盤同時上載新銷售安排，於4月16日起推售101伙。



●新盤部署：OASIS KAI TAK加推6伙低座單位 下周一截標

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下啟德OASIS KAI TAK加推6伙低座單位，於下周一(15日)截標，將會連同招標文件上載至樓盤網頁，認為文件可令資訊充足及增加透明度，亦會列明回贈優惠。項目將於7月落成，屆時會安排交樓。



樓盤累售613伙，佔可供發售單位99%，套現約75億港元，現時餘下35伙，包括12伙標準戶、4伙高座天際特色戶及19個低座單位。



該盤3月已售出6伙，平均呎價29,853元。而低座設有34伙，目前已售出15伙，平均呎價30,790元。



該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目2月時售出低座C座地下及1樓C單位，成交價5,318.8萬元，呎價36,281元，創項目新高。該盤採用德國廚具，而廚櫃則為意大利品牌，斥資3,000萬元。



該公司助理總經理(業務拓展)楊偉銘補充，同系屯門NAPA已沽出14座洋房，平均呎價17,252元，套現約5.3億元，將推出7座洋房下周一截標。



●【多圖】OASIS KAI TAK現樓複式戶有幾正？即睇！

會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，首度開放現樓予傳媒參觀，單位為低座C座2至3樓複式A室，實用面積1,470方呎，天台面積458方呎，採四房套間隔。



●新盤部署︰維峯·浚匯提價2%加推22伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，北角維峯·浚匯已售64伙，買家年齡介乎21歲至80歲，35歲或以下年輕人佔近4成，90%選用即供付款。項目今日加價2%，加推4號價單共22伙，折實平均呎價29,735元，售價579.98萬至911.33萬元，呎價26,852至32,129元。



他指出，今年以來港島區暫錄319伙一手成交，公司旗下樓盤佔179伙。



●中原陳永傑：維峯·浚匯租金回報率料逾3.4厘

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，4月至今新盤市場已錄逾800宗成交，料全月可錄逾2,500宗交投，若美國落實減息市況將火上加油。



他續指，公司向維峯·浚匯買家送出一年租賃管理及首年租務保險優惠，名額共8個，總值12萬元。



至於同區系內項目現時二手呎租約70至89元，該盤日後租金回報率料逾3.4厘。



●新盤專輯：富豪‧山峯開放示範單位予傳媒參觀

百利保控股(00617)等沙田九肚富豪‧山峯周四開放部分示範單位予傳媒參觀，當中第2座8B室，實用面積2,107方呎，原則為四套房間隔，現已改為三套房。



至於另一個為第1座11樓頂層特色戶，實用面積2,659方呎，以四房四套間隔，並連有面積1,102方呎平台及面積2,284方呎天台。



該盤首度推出3座11樓Sky Pool Penthouse於下周一標售，單位實用面積2,659方呎，天台面積2,284方呎。據招標文件顯示，買家可選擇兩種付款方法，包括180天付款計劃，發展商提供備用一按及二按，另外提供720天付款計劃，買家在180日支付樓價16%後可提前入住，其後每90日支付樓價1%，至於79%餘額則於720日內繳付，提早還款可享最高3%的現金回贈。



●AVA 228取消買賣合約單位加價3%

資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228修改價單，其中1伙加價約3%，單位為16樓G室，價單售價由557.5萬上調至574.2萬元，呎價提升至24,331元。該單位原於4月1日以507.3萬元成交，惟簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。



●晉海II連沽兩伙

新地旗下將軍澳日出康城晉海II連沽兩伙，其中3A座28樓A室，實用面積541方呎，成交價991萬元，呎價18,318元。另外3B座47樓E室，則以860萬元沽出。

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