熱情消退？App Store前30的App下載量五年不變

外媒報道，智能手機用戶對新App(應用程式)的熱情正在消退。投資公司KPCB合夥人Eric Feng表示，流動App的黃金時代已經終結，大部分人都習慣使用那些相對成熟的App，卻很少願意嘗試新的App。



他指出，蘋果公司(Apple Inc.)官方itunes App Charts每周會更新App列表，並會按照下載量排名。結果顯示，在過去5年裏，App Store中排名前30的App每周下載量都沒有出現太大變化。



具體來說，無論是2014年還是2019年，你都得達到平均23萬次的每周下載量，才有機會進入TOP30的行列。



另外，Eric Feng亦統計了TOP30 App的「平均在架時長」，也可以理解為是它們的「年齡」，也就是應用上架後存在於商店中的時間。時間愈長，證明老App愈多，反之則意味着榜單內有很多剛上架不久的新App。



在2014年，TOP30 App的「平均在架時長」為625天，大概還不到2年。但在2019年的今天，TOP30 App的「平均在架時長」已經上升至1853 天，超過5年。



由此可看到，人們確實會更熱衷於下載那些上架已久的老牌App，而且這種現象同樣存在於Google Play商店中。在那裏，TOP30 App的「平均在架時長」已經從2014年的18個月，上漲至2019年的近4年。



只有手機遊戲是個例外。2019年每周TOP30榜單裏，有近85%的遊戲都是新出現的，這比2015年的72%還要更高，意味着大部分用戶對於新遊戲的熱情遠大於那些工具型應用程式。



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