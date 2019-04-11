亞馬遜「竊聽」客戶與Alexa對話？

近日有外媒爆料，話全球最大嘅電子商務公司亞馬遜牽涉入「竊聽風雲」。原來亞馬遜喺全球僱用數千名員工，監聽旗下智能揚聲器Echo嘅用戶，喺屋企與辦公室同Echo嘅專屬語音助手Alexa嘅對話，並進行錄音。



而呢啲錄音材料將會被轉錄、註釋，然後反饋到軟件中，目的係消除Alexa對人類語言理解嘅空白，變得更聰明。



知情人士透露，監聽團隊位於波士頓、印度同羅馬尼亞等地，每日工作9個鐘，每個人要分析多達1,000個音頻片段。其實呢份工要聽日常談話內容都幾悶吓，但偶爾總會聽到Echo用戶無意中洩漏嘅隱私，又或者會聽到令人不安嘅錄音，例如可能涉及進行中嘅犯罪過程添。



不過，亞馬遜發言人話，公司有嚴格嘅操作措施用嚟保障私隱，對濫用監聽系統係零容忍，而且所有錄音都會被高度保密。



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