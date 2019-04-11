瑞信料2019年iPhone銷量將下跌逾12%

外媒報道，瑞信(Credit Suisse)預計，2019年蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone銷量會下跌12.4%。據了解，去年度iPhone銷售佔蘋果整體收入約六成。



瑞信股票研究主管Matt Cabral表示，由於用戶的換機周期變長，加上iPhone的售價已經不能再上調，該業務正面臨困境。他在報告內指出，Apple正受中國市場放緩困擾。在首季大中華地區的收入按年大跌27%後，iPhone於中國的售價下調了6%，但瑞信認為該公司在短期內難以完全扭轉局勢。



在iPhone業務放緩的情況下，Apple正積極地將業務重點轉向服務方面，希望以串流視頻等業務把龐大的用戶群「變現」，但Cabral認為這需要很長的時間。他預計，Apple的服務收入到2021年可達650億美元，相對去年度該部分業務收入約400億美元。



瑞信給予Apple的1年目標價為209美元，較目前約200美元的股價水平仍有約5%上漲空間。



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