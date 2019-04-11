樓價UPDATES︰美孚長情業主33年帳賺1145萬

樓市升勢凌厲，部分長情業主趁勢出貨，荔枝角美孚新邨有持貨逾30年的業主，大幅獲利套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●美孚新邨6期蘭秀街42號低層D室三房戶，向東北望街景，實用面積約926方呎。上址原叫價約1,250萬元，由於間隔實用，有區外換樓客只睇樓1次，即以1,220萬元購入，實用呎價約13,175元。原業主於1986年以約75萬元入市，帳面獲利約1,145萬元，升幅逾15.2倍。



●荃灣爵悅庭錄本月首宗買賣，屋苑南爵軒座高層B室，實用面積約647方呎，以三房包括套房間隔。有區內人士見上址間隔四正，而且景觀不俗，議價後終以1,108萬元承接，實用呎價約17,125元。同類單位今年2月成交價約1,030萬元。



●樓齡較新屋苑租盤受市場歡迎。尖沙咀名鑄低層H室兩房戶，實用面積939方呎，以5.5萬元租出，實用呎租約58.6元。若以業主2009年購入價計算，租金回報率2.9厘。



●將軍澳新寶城4座低層G室兩房戶，向南望內園景，實用面積約377方呎，業主以約1.6萬元放租約1個月，剛以1.45萬元租出，實用呎租約38.5元。據悉，租客為夫婦，心儀單位設有新裝修，因此決定承租。



●西南九龍匯璽II頻錄預租個案，屋苑3B座中高層F室一房戶，向東北，實用面積約350方呎，在零講價下以1.75萬元租出，實用呎租約50元，新租客為單身人士。



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新界區



●屯門居屋龍門居16座高層E室兩房戶，實用面積484方呎，獲區外首置人士於未補價第二市場以412萬元購入作自用，實用呎價為8,512元。原業主於1997年以約90.9萬元購入該單位，期內升值逾3倍。



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