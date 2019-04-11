買餸App顛覆傳統街市　帶挈大媽檔主年袋百萬

呢幾日天氣真係熱咗好多，各位家庭主婦，有無諗過可以安坐家中，涼住冷氣咁買餸呢？依家一個App就幫到手！不過，僅限內地街市喎！是咁的，近日北京一個大型街市入面，有個大媽檔主每日都會經買餸App收「柯打」，然後火速執好訂單要求嘅餸菜，交畀指定時間嚟領取嘅「外賣仔」，最後速遞到訂購者屋企。



以上一條龍嘅經營模式，唔單止改變咗傳統街市嘅營商生態，仲帶挈一眾檔主生意好咗好多！北京朝陽區金旭街市女檔主透露，買餸全面數碼化之下，生意最勁試過一個月收成13萬人仔，比以前搵多幾倍。絲絲計一計，每年收人咪成150萬人仔？



做得執餸達人，當然唔只淨係收自己嗰檔嘅「柯打」啦。佢仲話，有時會叫員工去隔籬肉檔同生果檔幫客戶執埋餸，即係一張單包晒蔬菜、肉類同生果。哇！賺埋隔籬，唔怪得知可以搵多幾倍啦。



事實上，有唔少私募基金一早就睇好買餸App呢個市場。喺過去短短一年間，紅杉資本、高榕資本、琥珀資本同老虎基金等等，都紛紛投入一啲初創企業嘅買餸App。直至今年初，擁有騰訊控股（00700）背景嘅美團點評（03690）旗下嘅美團買菜、阿里巴巴背景嘅餓了麼亦提供買菜服務，同埋蘇寧雲商旗下嘅蘇寧小店等巨頭都加入競爭，好似北京同上海呢啲大城市，買餸App嘅競爭就更加激烈。



可以想像到，內地未來嘅大城市街市，將會愈嚟愈少機會見到師奶或者靚太買餸，反而係逼滿咗一堆「外賣仔」喺度等送餸菜。



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