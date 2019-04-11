油價走勢難預測　專家都要投降！

外媒報道，由於石油輸出國組織(OPEC)主導的供應減少，美國對石油出口國伊朗及委內瑞拉的制裁等一系列風險因素，石油價格自年初以來飆升。但是，隨着對全球經濟下行的擔憂加劇、美國原油庫存激增，似乎又令油價「見頂」。在好淡因素相互作用下，不少分析師都表示，目前根本無法預測油價走勢。



全球最大的場外石油經紀商PVM的高級分析師Tamas Varga在研究報告中表示︰「石油市場存在諸多不確定性，因此幾乎連預測本周油價走勢也無法做到，更不用說未來數月或一年了」



國際能源署(IEA)原油業及市場分部主管Neil Atkinson亦表示︰「我們去年10月份看到布蘭特期油價格在每桶86美元，12月份每桶50美元，現在又回到70美元以上，我認為試圖預測今年底石油價格的人，是非常勇敢的。」



在去年11月時，美國Optionsellers.com對沖基金經理James Cordier就因為「睇錯市」，投資期油、燃氣損失慘重，拍片公開向眾多基金客戶「含淚道歉」。



事實上，自今年初起，布蘭特期油及紐約期油已分別累漲30%及40%，其波幅甚至高過股市。

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