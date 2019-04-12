古勝：手遊股慎防升得短癮

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，中國周四公布3月消費物價指數(CPI)按年升2.3%，為去年10月以來高位，符合市場預期。不過，數據就引來投資者憂慮中央未來放水力度或因而減低，滬綜指最終跌51點或1.6%報3,189點。



本來以為港股衝破三萬點會有運行，可惜周四再度失守，恒指跌280點報29,839點，主板成交1,197億元，似乎30,200點水平阻力甚大，唔通已經「無戲唱」？



恒指自去年10月低位升到本周最高位30,222點，期內累升5,682點，並一度衝穿2月尾至今營造的上升通道上方阻力。然而，今輪升浪主要是由市場氣氛及資金帶動(即憧憬央行幣策寬鬆)，其實大部分板塊利好消息唔多，所以炒來炒去都係靠幾個主力板塊推動。好似周四咁，如果唔係因為騰訊(00700)再有遊戲獲批，市場憧憬未來陸續有好消息而支撐股王一度抽到上400.4元，恒指又點止跌咁少。



當然，話分兩頭，其實騰訊都係近排至重新發力，若以去年高位476.6元計，其實現價仍低17%。相對恒指較去年高位33,484點僅跌10%，其實股王動力唔算好強。策略上，騰訊股價周四由最多升2.9%，到收市僅升0.6%，400元關得而復失，考慮到港股中線要再上，股王必定係領軍主力，現價高追可免，不妨留意未來在375元邊的低吸機會。



另外，受騰訊帶動下，個別手遊股亦吸引資金押注，好似博雅互動(00434)、雲遊控股(00484)、遊萊互動(02022)均逆市大幅上升，但睇見創夢天地(01119)升幅則收窄至只有0.7%，隻網龍(00777)更倒跌收市。如果後市動力不繼，炒即日鮮又冇止蝕的話，隨時又要損手離場。



睇番近年手遊股炒作其實都好短癮，正如周四咁，板塊氣氛咁熱亦唔係隻隻升得起，萬一揀錯或者入貨價唔靚，一樣會無錢贏。既然係咁，考慮到已係周五，大市又出現回吐壓力，不如乜都唔好做，等市場出現新方向先再出手，勝算會更高。

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