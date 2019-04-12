歐股收市個別發展　奢侈品股表現向好

歐股收市個別發展，英國富時100指數收報7,417點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報5,485點，升35點或0.66%；德國DAX指數收報11,935點，升29點或0.25%。



最新數據方面，法國3月份消費者物價指數(CPI)終值按年升1.1%；德國3月CPI終值按年升1.3%，兩者符預期。



奢侈品股表現向好，LVMH首季銷售表現向好，收入大漲超過16%，刺激股價全日升4.61%。Gucci母公司開雲集團升2.23%；Hermes升0.58%；珠寶及首飾商Pandora升3.76%。



法國連鎖餐飲集團Sodexo上半財年收入勝預期，股價升3.94%。

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