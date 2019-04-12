黃國英：港股短期見頂　要回氣整固

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，周三晚當騰訊(00700)在外圍交易氣勢如虹，同時間恒指夜期時段卻寸步難行，兩者走勢有違常理。結果周四港股高開之後就曇花一現，展開近期一次較急速的調整，證明了夜期莊家絕非省油的燈。



下次再遇相若狀況，就要記得作為參考，周四自己雖然錯失高位走貨的機會，但在逆轉初期可以決斷減倉，便是多得夜期的啟示。



暫時回吐的幅度不算大，不過經此一役之後，短期頂部相當明顯，會減低追貨的意欲，而在目前的水平，應該有不少好友不介意先行鎖定部分利潤，估計會有一段回氣整固期。



自己向來在追市階段，持倉會維持偏高水平，近期只是分散板塊種類，以降低風險，因此是有需要在調整初段減倉，否則在有限的防守力之下，一旦再跌，屆時也要被迫行動。



將持倉水平回調到正常水平之後，有一段日子會比較悠閒。其實亦是好事，始終已經連續三個多月密集戰鬥追回報，身心狀態不可以長期維持在最高水平，市場回氣可以順道休養生息，準備下一回合的戰鬥。



雖然估計會有一段日子回氣，不用特別積極，不妨也先行準備一份目標股份清單。萬一市況再次好轉，又或者忽然跌得急，水位吸引，便可以用更快的速度回應。自己比較屬意A股中的消費板塊，始終是外資比較信服的概念，走勢算是強中強，近期嫌貴不想再買，真的回調便值得趁機下注。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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