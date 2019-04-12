彭偉新：建滔板盈利可續改善

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄中表示， 市場擔心環球經濟增長放緩下，加上美國有機會向歐盟貨品徵收關稅，令股市走勢轉弱，恒指周四再度失守三萬點關，跌280點報29,839點。



由於整體港股已累積龐大升幅，令指數在高位進一步大升難度增加。不過，由於整體市場資金仍然充裕，後市出現大幅急跌的壓力不大，預期後市仍維持反覆向上的局面。



手機設備股近日受到個別鏡頭模組的付運數據較預期為佳所帶動下，走勢向好，建滔積層板(01888)股價亦見反彈。集團去年銷售額按年上升12.6%，但純利則跌13.7%至32.5億元，主要是去年覆銅面板市場需求轉弱以及成本上升。不過，隨着5G時代到臨，對於面板的需求開始轉強，有利集團在未來幾年改善整體盈利。



建滔板在年初低位6.03元水平反彈以來，已錄得約2億元資金流入，即使股價於2月升抵10.84元高位回調，期間資金未見大幅流出，更由4月開始重新流入，反映投資者看好集團前景。若以去年高位16.24元跌至5.6元整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，可上望12.2元。投資者可於8.7元買入，跌穿100天線8元止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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