郭家耀：騰訊產業布局盡顯優勢

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，遊戲獲批消息陸續發放，廣電總局早前批出30個進口遊戲版號，其中，遊族網絡和騰訊(00700)的《權力的遊戲‧凜冬將至》獲批。



最新一批國產網絡遊戲審批信息亦已發放，騰訊的《和平精英》亦在其中。市場憧憬當局審度尺度放寬，熱門新遊戲獲批陸逐有來，刺激騰訊股價一度突破400元水平。投資者觀望另一款受歡迎遊戲《絕地求生》何時能獲批，屆時將為股價注入動力。



此外，騰訊亦繼續加強互聯網產業布局，有報道指微信將會添加醫療服務這一項服務應用。目前部分深圳微信用戶可以看到醫療健康入口，隨後將逐步向其他城市的微信用戶開放。醫療健康入口接入的是「騰訊健康」小程序，由騰訊醫療健康事業部負責營運，提供醫院掛號、體檢預約、報告查詢、醫生諮詢、線上藥房等輕醫療服務。



在此之前，騰訊投資了丁香園、微醫、好大夫、企鵝杏仁、醫聯等一眾的內地互聯網醫療領域的獨角獸企業。醫療健康的領域上，騰訊營造閉環模式，構建連接醫院、醫生、病人的閉環，其中微醫、好大夫在線營造了線上看病的場景；丁香園營造了醫生學術交流的場景；醫聯代表着醫生社交的場景。



另一方面，騰訊日前增持微盟集團(02013)9,682萬股，股權由2.92%升至約7.73%，成為微盟第二大股東。微盟透過微信平台，為中小企業雲端商業及營銷解決方案。



去年底微盟SaaS產品及精準營銷擁有280萬註冊商戶。SaaS產品的付費商戶人數按年增長25.6%至64,695名，每用戶平均收益增長5.2%至5,365元人民幣。而精準營銷的廣告主數量增長61.7%至28,589名，每廣告主平均開支增長65.2%至87,185元人民幣。



微盟將繼續透過微信小程序、社交廣告、智慧零售、微信支付、騰訊雲等產品與騰訊合作，騰訊正積極擴展廣告平台，將有利微盟業績表現。騰訊積極布局不同產業，與社交平台接入，未來收入進一步多元化，有助估值繼續提升。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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