袁沛儀：經濟面差　澳紐元偏軟

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，澳洲基本面疲弱，工資增長偏低、樓價增長近季急速回落，料通脹將見明顯降溫，貨幣政策應偏向寬鬆下，料澳元漸呈弱勢，反覆下試0.70。紐元走勢亦然，惟技術上接近超賣，估計觸及0.67後先見技術反彈，隨後繼續下望0.6580。



美國周五晚將公布消費信心指數，參考各類新增貸款水平回落，加上經濟增長面臨放緩風險下，料消費需求略見回落，美匯指數97.7仍是短線重要阻力。另外，油價慢升應利好加元，不過美元穩健下限制其升勢，料美元兌加元小幅下試1.3290。



縱使美股繼續牛皮，避險情緒持續在近半年低位徘徊，但短線未有進一步利好因素下，爆上機會微，避險貨幣走勢也應只橫行；料美元兌日圓在110至112區間整固，美元兌瑞郎在0.9920至1.0050區間上落。



歐元區近期經濟數據回落，歐洲央行亦對前景未感樂觀，料歐元短線維持中性偏軟，反覆試穿第一支持1.1170。歐盟同意將英國脫歐期限延遲至10月底，英鎊短線無明確方向。不過，技術上貼近保力加通道底，料下行空間有限，技術反彈料上試1.32。

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