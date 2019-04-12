東方日報B2：騰訊曾破400元關　財金界點睇後市？

股王騰訊控股(00700)股價四連升，周四更曾重越400元關，為去年6月以來首次。投資銀行消息透露，大戶對該公司前景轉趨樂觀，最近一個月買入騰訊累計認購期權(Accumulator)明顯增加。不過，基金經理直言，騰訊短期突破405元不容易，料在逾380至405元之間上落。



內地日前向騰訊旗下手機遊戲《和平精英》等40隻國產遊戲發放版號，刺激騰訊股價周四開市短短5分鐘已漲2.98%，高見400.4元。儘管之後因獲利沽盤湧現，收市漲幅顯著縮窄至0.67%，報391.4元，但若與去年10月底盤中低位251.4元比較，已累積反彈約55%，市值累積反彈逾1.33萬億元。



騰訊周四成交額逾132億元，當中逾一千萬元大手主動買盤45宗，共涉約8.76億元，其中一宗於開市後4分鐘在400元買入15.09萬股，涉資6,036萬元。另外一宗則於下午2時17分以395元買入17.78萬股，涉資7,023.1萬元。與此同時，「北水」透過港股通淨買入約6.97億元的騰訊。不過，周四該股份沽空金額增逾一倍至28.48億元。



投行消息透露，儘管部分於去年在400元或以上水平追入騰訊的大戶，近月繼續透過買入其累計認沽期權(Decumulator)試圖以較參考價有10至15%溢價沽出手上「蟹貨」，但最近一個月買入騰訊累計認購期權的大戶明顯增加，接貨價為參考價的85至95%，反映愈來愈多大戶對騰訊前景轉趨樂觀。



花旗表示，內地很快會公布再向40至50隻進口遊戲發放版號，但《和平精英》是甚麼種類遊戲、現在處於何階段，騰訊仍未向外公布。不過，若《和平精英》屬生存類射擊類遊戲，將會是內地復批遊戲以來的另一個里程碑。



豐盛金融資產管理董事黃國英表示，騰訊股價短期內只會在逾380至405元之間波動，又透露其管理的基金不會在現價增持，因為數月前炒雲計算概念時已經加倉，但不會減持，中長線依然看好該公司。他又認為，內地減少發放遊戲版號的問題逐漸不用擔心，因為遊戲開發商會「醒水」減少申請，透過現有遊戲升級去維持收入，「《街頭霸王》打廿年都無所謂啦。」



儘管市場觀望雲業務的盈利能力，但他認為投資者應從騰訊搶到「頭啖湯」去考慮。雲業務增長空間龐大，觀乎亞馬遜及微軟股價亦是靠這業務大漲，當騰訊及個別公司主導內地雲端市場格局已定，變現自然不成問題，如顧慮多或錯過另一次爆炸性增長機會。



東驥基金管理董事總經理龐寶林亦表示，騰訊股價暫時難顯著突破400元，短線值博有限。雖然內地重新審批遊戲是好消息，但近期獲批的遊戲的市場反應如何，以及遊戲業務收入表現需要觀察，加上5月份港股可能因為中美貿易問題明朗化而出現套利回吐。他又透露，其基金一直持有相當於資產值約10%的騰訊做「貨底」，3月初於340元水平再加倉作短線交易，惟早前已出售套利。



訊匯證券行政總裁沈振盈表示，儘管騰訊股價周四裂口高開，「未咁快博佢直落」，但相信短期內只會在388至400元範圍上落。他又對騰訊近期獲批的遊戲的賺錢能力有保留，直言「如果你覺得騰訊盈利仲可以增長四成，你咪喺現價買入，但我唔信囉。」若該公司遊戲收入較去年高峰只有5至10%增長，現價絕不合理。



事實上，騰訊美國預託證券(ADR)周四早段報390.7元，較港市價低0.7元。

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