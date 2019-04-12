道指收市微跌14點　投資大師警告：熊市或很快再臨

投資者關注美企踏入業績期，美股收市小幅上落。道指收報26,143點，跌14點或0.05%；標指收報2,888點，升少於1點；納指收報7,947點，跌16點或0.21%。



投資者關注美企進入業績期，其中，摩根大通和富國銀行率先於周五放榜；至於下周發業績的企業包括花旗集團、貝萊德等。市場預期今年首季，標指企業盈利按年下跌4.3%，勢創自2016年來首次錄得跌幅；收入則料跌少於5%。



數據方面，美國上周初請失業人數與1969年以來首次跌破20萬，顯示勞動力市場表現持續強勁。另外，3月PPI環比增長0.6%，超市場預期，創個5個月最大漲幅。



對於後市，美國投資大師、Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen接受外媒訪問時表示，熊市或很快重臨。他認為，應該增加對其他市場的投資，以對沖美股的風險。



Paulsen表示︰「由現在起直至夏季，我們將會看到經濟是是好是壞...若股市沒有大冧，那麼到下半年則可以升得更高。」惟他亦表示，就算標準普爾500指數再升一成，但仍不能排除會出現衰退。



他說︰「我們會回到股市過熱及下行壓力之中。」他認為，這種情況可能早在今年底或明年的某個時候再次出現。

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