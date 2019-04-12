【市前重點睇】道指收跌14點　油金齊挫

●美匯指數重上97關，高見97.194，離岸人民幣(CNH)企6.72，港匯企7.842，圓匯回至111.6，歐元回至1.126，英鎊回至1.305。金價跌穿1300關，挫至1,292美元。油價跌逾1%，布油企70.8美元，紐油企63.6美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報26,143點，跌14點或0.05%；標指收報2,888點，升少於1點；納指收報7,947點，跌16點或0.21%。 https://bit.ly/2If4gdH



-據日經新聞報道，由於「財務問題」，特斯拉和松下公司已經凍結了他們在特斯拉超級工廠Gigafactory 1的擴張計劃。特斯拉挫3%。



●港股ADR指數收報29,755點，跌83點。



●美國10年期國債孳息率升3.21點子，報2.4970厘。



●多位美聯儲委員暗示，在通脹率繼續低於2%，且經濟面臨諸多風險下，加息門檻很高。



-白宮經濟顧問庫德洛重申，希望聯儲局能減息50點子。

-4名共和黨參議員反對特朗普提名Herman Cain任美聯儲理事，理論上斷絕國會批准可能性。



●美國上周初申請失業人數跌破20萬，創49年新低，顯示勞動力市場表現持續強勁。



●美國3月生產物價指數(PPI)按月增長0.6%，創5個月新高；按年升2.2%，均高於預期。



●Uber遞交招股書，去年用戶營收增速明顯放緩；去年錄得112.7億美元收入；淨利潤9.97億美元，但經調整EBITDA錄得18.5億美元虧損。



●紐約6月期油收報每桶63.58美元，跌1.03美元或1.59%；布蘭特6月期油收報每桶70.83美元，跌0.9美元或1.25%。



●紐約6月期金收報每安士1,293.3美元，跌20.6美元或1.6%。



●英國富時100指數收報7,417點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報5,485點，升35點或0.66%；德國DAX指數收報11,935點，升29點或0.25%。



●歐盟與英國一致同意脫歐截止期延至10月底。英國首相文翠珊暗示正努力就脫歐後和歐盟組建關稅同盟達成妥協。



-英倫銀行行長卡尼認為，歐盟通過延期脫歐，減少斷崖式退出的可能性。



●日本央行行長黑田東彥稱，全球經濟增速放緩，預計中國和歐洲經濟將在下半年回暖。



●歐洲央行官員Klaas Knot呼籲新一輪銀行貸款應更保守。



●傳歐盟外交官同意與美國啟動貿易談判，希望免受美國汽車關稅的影響。



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