鐵貨： K＆S礦場3月出貨量創新高

鐵貨(01029)公布，於2019年3月，其K&S礦場創下每月向客戶出售及運輸含鐵量65%鐵精礦約21萬噸的記錄。



公司指出，第三方的火車故障限制現場鐵路車輛移動及裝運，導致物流方面出現小問題，對運輸量構成輕微影響，但仍創出上述記錄。



公司補充，因故障情況，運輸量較先前公布的產量(高於80%的設計產能)為低，繼而導致K&S在當儲存空間耗盡時會出現暫時性產量減少，令廠房無法進一步大幅提高產量，而此物流問題已解決。



同時，鐵精礦現貨價格於近期全球供應中斷後上漲，含鐵量65%鐵精礦的價格由年初至今，已升超過20%，將繼續提升礦場產能的K&S受惠。



集團首席執行官馬嘉譽稱，隨着商品市場更暢旺及鐵精礦價格近期回升，K&S可藉此繼續進行其產能提升計劃的最後階段。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

