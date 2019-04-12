【股民熱話】中港股王齊起舞　後市露玄機…

中國股市正熱炒消費概念，A股貴州茅台(600519.SH)股價由年初590元人民幣水平，反覆升抵近日高位951.9元人民幣，累積升幅已達六成，成為A股有史以來股價最貴的股份，名副其實的中國「股王」。短期股價在900元人民幣水平整固過後，後市仍有機會向1,000元人民幣大關邁進！



至於港股「股王」騰訊控股(00700)，周四(11日)股價一度重上400元樓上，高位見400.4元，乃去年6月下旬以來首次重上400元大關，去年首季部分蟹貨終於可以返家鄉，總算未有令一眾芬佬同老散失望。



睇走勢，若是浪能衝穿420元，後勁不容低估。畢竟年中內地推出科創板，政策必然力挺創新科技產業，騰訊作為行業龍頭，睇好也是符合情理，所以呢一刻即使唔夠信心追貨，但咪輕率大開淡倉。



中港兩地股王股價都在嘗試攀高峰，對後市有何啟示？當然係正面，皆因呢兩隻都係指數重磅股，做唔到「單天保至尊」，都足以令淡友有所顧忌。再講，唔少外資都喜歡揸茅台，一來是國家級消費品牌，二來是具流通性重磅股，在內、外資追捧之下，股價反覆向上係有其原因。



至於騰訊，經歷過去一年遊戲政策的不明朗，股價休養生息，近期遊戲審批逐步復常，公司亦已着手重整內部架構，使之更具競爭力，在內地新經濟產業高速發展之下，其股價再度起飛，只是時間問題。此外，南非股東擬分拆包括騰訊持股的互聯網業務上市，除非有不可憶測的重大不明朗消息出現，否則此前騰訊股價相信會是易升難跌。



面對全球經濟不明朗因素充斥，投資者感「畏高」是可以理解。但當明白兩個原因，也許就可以釋懷。首先，眼前大家仍處於低息量寬時期，依然是資金搵貨買的市況，愈具優勢的實力股，估值只會高處未算高，而未能受惠國策又或基本因素欠佳的股份，估值愈平愈冇人吼，個股優劣兩極化的趨勢明顯，強者愈強，這也是新經濟冒起，傳統經濟周期失靈期間的股市現象。其次是，從政治上的考慮，今年下半年是中國七十華誕，而美國總統特朗普亦要為連任鋪路，中美經濟表現都不容許「差」，在大戶的角度，繼續做上仍會是主流看法。



是故，也許眼前中港兩地股王的表現，確對後市有所啟示。該如何行動，看官宜認清形勢，順着資金流量力而為。



東方產經專欄作者司慕渢



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