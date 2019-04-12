嘯後收入每年僅增0.3%　OECD警惕擠壓中產階級風險

經濟合作與發展組織(OECD)指出，全球最富裕經濟體的中產階級正面臨擠壓，生活受不公平、昂貴和不確定的威脅，對經濟和政治穩定構成了風險，正在引發決策者和投資者關注。



橋水投資創始人達里奧警告，貧富差距會加劇衝突和民粹主義，進而可能引發革命。今年G7輪值主席國法國已經把解決不平等問題、改造資本主義作為首要議題。



中產階級被視為民主和經濟增長的基石。據OECD研究，該機構將中產階級定義為收入介於全國中值水平75%和兩倍之間的人群。過去30年，與最富裕的10%人群的平均水平相比，中產階級收入佔總收入的佔比下降，這一趨勢在金融危機之後更加嚴重，實際收入每年僅增長0.3%。



雪上加霜的是，住房、教育和醫療這些中產階級定義支柱的核心成本飆升。這意味近40%的中等收入家庭很容易無法承擔意外開支，一半的家庭表示難以實現收支平衡。過度負債問題現在比其他收入階層更嚴重，而且隨着自動化威脅，社會階層下滑的風險也在增加。



OECD稱，中產階級實現「跨越」目標需要更強的技能，現在也變得更加困難。因為約一半的中等收入人士現在從事高技能職業，該比例高於20年前的30%。解決這些困難沒有簡單的方法。OECD呼籲對各年齡段的培訓和教育進行投資，其他建議還有增加住房供應和支持需求，以及降低收入稅負。但總體政策可能效果不佳。



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