亞洲股市：日股穩升　迅銷漲6%

美股收市窄幅上落；亞洲主要股市升跌不一，日本日經225指數早段升17點或0.08%，報21,728點。



板塊方面，金融股升0.4%，而地產股則跌0.7%。個股中，新生銀行漲2%，關西電力升1%，住友金屬礦業升0.8%，日產汽車靠穩。



快速時裝UNIQLO及GU母企迅銷抽高6%。公司上半年純利年增9.5%，削減全年營業利潤預測3.7%。



東芝跌3%。中國新奧能源取消收購其液化天然氣業務的計劃。



連鎖便利店LAWSON挫13%，創8年以來最大單日跌幅。



農業和工業機械製造商久保田跌1%。麥格理將其評級由「跑羸大市」降至「中性」。



南韓首爾綜合指數跌4點或0.19%，報2,220點。韓一現代水泥及現代電梯齊跌逾3%，三星電子跌0.4%。



澳洲悉尼普通股指數升39點或0.63%，報6,333點。板塊方面，金融股升近1%，能源股升0.6%，地產股升0.4%。



個股中，冠軍鐵礦抽升近5%，澳洲農業升3%。



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