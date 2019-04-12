【大戶動向】基金密密沽瑞聲　小心接火棒

大市氣氛持續好轉，加上市場對智能手機升級的憧憬，近期手機設備股表現強勢，其中瑞聲科技(02018)股價重上50元關，惟周四(11日)市況轉差，該股跌逾2%，收報52.5元。權益披露資料顯示，部分基金有先見之明，日前趁股價反彈已先行減持股份。



The Capital Group於於周二(4月9日)減持瑞聲科技約1,272萬股，持股量由8.61%降至7.56%，平均價每股52.7975元，估計是次減持套現現逾6.7億元。



事實上，今次並非該基金首次減持該股，自去年12月4日以來，The Capital Group已先後11次入場減持，持股量由去年10月高位的18.24%降至現時僅約7.5%，難怪大市氣氛好轉，其股價卻遲遲未見起色。



該股上月底由44元邊呈小圓底回升，並已收復多條移動平均線匯集區約47至49元水平，惟升至降軌阻力約54元水平已現明顯阻力，14日RSI動力減弱，加上基金密密減持，是否意味着是次反彈浪已告一段落，呢個可能性未可抹殺，暫似乎跟隨資金先行減磅方為上策。

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