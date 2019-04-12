【即市分析】港交所整固　恒指要抖氣？

東方產經專欄作者HS哥：投資者經常將香港交易所(00388)視為港股表現的晴雨表，咁恒指目前在三萬點反覆之際，該股又有冇啟示呢？



事實上，港交所股價近期主要跟住港股成交及市場氣氛走，年內港股成交多維持在一千億元以上，投資市場人氣回歸毋庸置疑。一方面，始終全球經濟氛圍欠佳，港股氣氛隨時會變，中美貿易談判一旦有結果，股市會否出現好消息出貨，也不得不防。



另一方面，中美兩國皆傾向維持寬鬆貨幣政策以支持經濟增長，從市場流動性的角度看，股市展望並不能過分悲觀，尤其是中國放水開放資本市場，香港近水樓台，機會多的是。故整體格局還是好淡參半。



回看港交所股價，周四(11日)已重回2月尾開始營造的橫行上落區，除非短期內可重上前高位286.2元，否則未來橫行整固機會較大，只宜短炒上落，不宜高追。加上香港下周長假在即，未來幾個交易日，大家宜密切留意股市交投變化，及時調整策略。



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