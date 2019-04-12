【即市分析】手遊股熱身　科網板塊次季風起雲湧？

今年以來內地陸續恢復審批國產網絡遊戲版號，而最近一批終於有股王騰訊(00700)旗下遊戲的份兒，相關消息周四(11日)刺激其股價一度重上400元大關，而其他手遊股創夢天地(01119)、雲遊控股(00484)、博雅互動(00434)、遊萊互動(02022)、科通芯城(00400)股價亦見異動，算是近年板塊鮮有的熱鬧場面。(電貿科網板塊表現：https://bit.ly/2ASAUcG )



內地正密鑼緊鼓籌備科創板的推出，上月中旬科創板上市審核信息披露系統已正式上線，截至周三(10日)已有62家企業獲受理，券商亦積極籌備圖分一杯羹。近日有內媒報道，首批科創板基金正呼之欲出。截至周三，中證監已受理77隻科創主題基金的發行募集申請，相信會成為資金追捧的對象。



正正由於不少內地資金都在磨拳擦掌迎戰科創板熱潮，次季在港上市的內地新經濟股陸續起步熱身，亦是合理的推斷。繼股王騰訊突破重大蟹貨區後，手遊股亦見到較似樣的升勢，其中雲遊已連現兩大支陽燭，打破升得一日貨仔的咒語；博雅互動股價亦已較年初累升逾倍。



事實上，除了手遊股之外，不少中資軟件股今年以來已由低位回升並累積可觀升幅，如金山軟件(03888)及網龍(00777)現價較年初已累升逾八成、雷蛇(01337)亦累升逾七成。



不過，無可否認，鑑於過去一年科網股的調整頗深，故見現時相關股份急升，成交都不及從前，這是升浪重現初期的正常現象。若然睇好國策支持，還是值得跟隨資金流順勢小注部置倉位，等候季內東風來臨！



個股方面，雲遊及博雅等科網股的主要問題，乃向上蟹貨阻力非輕。雲遊在8至10元區是一個較大的阻力區，而博雅在2.8至3.5元區域亦是一個較大的阻力區，必須要有大成交配合，嚟緊能否突圍而上，宜密切留意成交是否配合。



至於筆者周四在專欄提及，去年12月6日以招股價6.6元上市的創夢天地，騰訊為其主要股東之一，且旗下兩個手遊於月初國家新聞出版廣電總局下發第11批遊戲版號中獲批，其屬半新股勝在冇蟹貨包袱，周四股價先升後回，調整浪守得穩在8.5元樓上，仍有留意價值，下一目標試衝10至11元區域。



東方產經專欄作者股博士

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