瑞銀財富管理料中國股票升浪未完

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告，料境內外中國股票仍有上升空間，但升幅將低於首季。



報告指，中國股票在第一季強勁攀升，MSCI中國指數大漲18%，滬深300指數更暴漲29%，分別為10年以來第二及第三高的漲幅。數據顯示，自2000年以來，中國股票在強勁的季度表現之後，接下來的一、兩季的升幅平均為8%至15%。



由於目前估值在歷史平均水準附近(MSCI中國指數略高於平均，滬深300略低於平均)，故預期境內外股票至年底前還有上行空間，但回報率將不如第一季。而主要的變數在於中美貿易談判，倘若達成協議，將觸發股票新一輪估值上調。按不同行業分析，該公司看好房地產、材料以及電子商務行業。



在債券投資方面。亞洲高收益債券指數(中資債券比重超過50%)在3月份回報率為2.7%，今年第一季達到7.8%。鑒於高收益債券估值已回到五年平均水準，進一步升幅有限。



此外，中國經濟數據未來數月料將持續好轉，亦將支持人民幣保持穩定。市場對增長的憂慮消退再加上資本管制持續，中國外儲應可保持穩定，進一步給予投資者信心，美元兌人民幣可望守在6.7附近。離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)暫分別企6.72及6.71水平。



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