迪士尼推「Disney+」　加入串流視頻混戰

華特迪士尼加入串流視頻戰團，宣布將於今年11月12日推出「Disney+」串流視頻服務，訂閱月費為6.99美元，訂閱年費則為69.99美元，較市場預期高，但仍低於美國串流視頻平台Netflix的定價。



迪士尼透露，2020年將斥資10億美元為串流視頻服務打造原創視頻，至2024年將加大投入資金至20億美元。預期截至2024年底，將有6,000萬至9,000萬訂閱用戶，當中1/3來自美國國內，2/3為國際用戶。



「Disney+」將於美國首發，公司計劃未來兩年內推行至世界各地。公司指，在推出1年內，除包括公司旗下原有的400部電影外，目標將提供25部新的原創劇集以及10部新電影及節目。推出後第5年預計將新推50部原創劇集。



目前為止，公司確認「Disney+」將推出的系列包括：



●Marvel的4個真人系列，涉及「紅女巫」Scarlet Witch、幻視(Vision)、洛基(Loki)、飛隼(Falcon)及鷹眼(Hawkeye)等。



●探討假設性問題的「What If」動畫系列。



●星球大戰「The Mandalorian」系列。



●Toy Story及怪獸公司系列的角色延伸故事等。



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