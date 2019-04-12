港元拆息︰隔夜息回落至1.68厘

港元隔夜拆息繼昨日(11日)急飆至3.34厘創今年高位後，今日(12日)大幅回落，全線介乎1.6至2.2厘。



香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至1.68厘水平；1星期拆息降至1.82厘；1個月期跌至1.88厘；3個月期企1.90厘。



12/4/2019

隔夜 1.68286厘

1星期 1.82929厘

2星期 1.86429厘

1個月 1.88143厘

2個月 1.89446厘

3個月 1.90304厘

6個月 2.03268厘

12個月 2.29304厘



11/4/2019

隔夜 3.34071厘

1星期 2.63500厘

2星期 2.37857厘

1個月 2.10643厘

2個月 1.99429厘

3個月 1.99268厘

6個月 2.08750厘

12個月 2.31107厘



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