港元拆息︰隔夜息回落至1.68厘

2019年04月12日 11:16
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    港元隔夜拆息繼昨日(11日)急飆至3.34厘創今年高位後，今日(12日)大幅回落，全線介乎1.6至2.2厘。

    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至1.68厘水平；1星期拆息降至1.82厘；1個月期跌至1.88厘；3個月期企1.90厘。

    12/4/2019
    隔夜 1.68286厘
    1星期 1.82929厘
    2星期 1.86429厘
    1個月 1.88143厘
    2個月 1.89446厘
    3個月 1.90304厘
    6個月 2.03268厘
    12個月 2.29304厘

    11/4/2019
    隔夜 3.34071厘
    1星期 2.63500厘
    2星期 2.37857厘
    1個月 2.10643厘
    2個月 1.99429厘
    3個月 1.99268厘
    6個月 2.08750厘
    12個月 2.31107厘

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