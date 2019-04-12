花旗料汽車股短線回吐　吉汽瀉近6%

花旗發表報告，指中資汽車股近兩周股價明顯抽升，是由於市場預料內地今年第二至第三季的零售銷售複合增長率為4.5%，即料2019年汽車零售銷售達2,130萬輛，按年升0.6%，但相信汽車股板塊目前估值已反映相關預期。



該行給予吉利汽車(00175)、華晨中國(01114)、比亞迪股份(01211)、北京汽車(01958)及廣汽集團(02238)「買入」的投資評級，目標價分別為21.1港元、9.9元、90元、6.82元及11.08元。



花旗估計，內地本月17日將公布4月份上半月的乘用車零售數據，故投資者先行獲利。



汽車股周五獲利回吐，上述股份跌1%至5.68%，當中以吉汽跌幅最大，曾瀉5.78%，最新跌5.68%，報16.62元。



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