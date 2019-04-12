【午市重點睇】港匯企7.843　隔夜息大幅回落

●美匯指數由97.1回至96.9水平，港匯反覆企7.843，離岸人民幣(CNH)反覆企6.727，圓匯低見111.82，歐元升上1.129水平，英鎊升上1.308。金價徘徊於1,292美元。布油重上71美元，紐油升至63.8美元。道指期貨靠穩。



●恒生指數半日跌107點或0.36%，報29,732點，主板成交逾502億港元；國企指數跌37點或0.32%，報11,580點。 https://bit.ly/2IfgVNI

-汽車股回吐，吉汽挫5.8%。

-中期純利增，UNIQLO母企迅銷曾漲13%。

-莎莎首季營業額急跌，股價挫逾6%。

-分拆業務科創板上市，微創醫療升2%。

-騰訊完成發行60億美元票據。



●【即市分析】

-滙豐轉弱吼位Put。https://bit.ly/2v1fWYY

-手遊股熱身，科網板塊次季風起雲湧？ https://bit.ly/2KuN4To

-港交所整固，恒指要抖氣？ https://bit.ly/2Z4J3Z4



●港股格局︰姚浩然指好淡分水嶺在28,750點。 https://bit.ly/2KuyuLC



●A股快報：滬綜指半日跌0.44%，深成指跌0.76%，創業板指微升0.06點。 https://bit.ly/2UPiFmt



●亞洲股市：日股中段升逾百點。 https://bit.ly/2Kt61Wp



●日本財政大臣麻生太郎表示，相信全球經濟將在下半年開始回升；10月如期上調消費稅。



●嘯後收入每年僅增0.3%，經濟合作與發展組織(OECD)警惕擠壓中產階級風險。 https://bit.ly/2P4SAe4



●特朗普提名Herman Cain出任美聯儲理事或「甩轆」。



●美國白宮：特朗普周五將就5G部署發表講話。



●迪士尼推「Disney+」，加入串流視頻混戰。



●新加坡首季GDP低於預期，當局下移核心通脹預測區間。



●香港平均樓價達936萬港元，全球最貴地位不變。 https://bit.ly/2U84V21



●香港金管局與世界銀行集團成員國際金融公司(IFC)簽署《諒解備忘錄》，確認於2020年初在香港合辦IFC第6屆「氣候商業論壇」。



●人行第17個交易日暫停逆回購操作，全周亦為零投放零回籠。

-人民幣兌每美元中間價為6.7220，較上日開市價回吐132點子，結束3連升。

-人民幣Shibor︰隔夜息降至2.65厘。



●港元拆息︰隔夜息由上日3.34厘大幅回落至1.68厘。



●澳洲央行金融穩定報告指，全球資產價格下跌的風險仍在上升。https://bit.ly/2GieibO



●人民銀行原調查統計司司長盛松成撰文稱，預計今年投資、消費、出口不會出現較大幅度下滑，經濟在2季度有望企穩，全年經濟增長可能呈現「前低後高」態勢。



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其他精彩新聞：【股民熱話】中港股王齊起舞，後市露玄機…

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