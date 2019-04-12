【即市分析】內險股仲吼唔吼得過？

東方產經專欄作者帥哥：港股本周衝過上三萬點，不過之後就冇氣冇力，恒指即市缺乏彈力，但暫時又見唔要大插誘因。而受累市場氣氛轉差，早前炒過一輪的內險股普遍有回軟迹象，究竟仲吼唔吼得過？



從基本面睇，在中美貿易戰打擊下，內地經濟增長難免受拖累，簡單似部份廠商因貿易戰而將生產線撤離內地，相關改變並不會因為中美雙方之後「傾得成」而大幅改變。所以市場憧憬阿爺年內將持續放水及放鬆幣策，以降低經濟大幅滑落危機亦非無因，再考慮到中美各有大事件(中國七十華誕及特朗普明年總統大選)，A股再上機會唔細，咁內險股相關投資收益增加，刺激股價向上亦合情合理。(保險板塊追蹤：https://bit.ly/2rzVFea )



此外，大行近期先後發表報告唱好板塊前景，摩通早前就指，A股市場今年累升三成，內險企業平均14%的管理資產面向A股市場，料可帶動內地險企近期盈利，故上調部份內險目標價，並視中國人壽(02628)及中國平安(02318)為行業首選，評級「增持」。至於中金同樣看好內險股前景，預期行業首季表現強勁，新業務價值增速超市場預期，利潤強勁增長，利好估值向上，該行首推國壽、平保及新華保險(01336)。



走勢上，中國人壽股價1月中上破18元阻力後反覆向上，惟3月初高見23.35元後就一直於20至22元水平整固，短期只宜在上述區間炒上落。新華股價自1月初開始拾級而上，至今守穩升軌支持，惟MACD牛叉收窄，可候低在40元邊吸納，目標價47元，跌穿38元止蝕。

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