【專家樓評】林浩文：納米樓值得高追嗎？

近年納米樓樓價愈升愈高，不少人都擔心納米樓是否還有升值潛力。如果以實用面積200方呎的單位定義為納米樓，根據我們的分析2019至2023年，全香港的一手住宅供應，納米樓僅佔整體供應4%。



自辣招推出後，炒家都不會買住宅，大部分都是打工仔或自住人士購買。年青人沒有能力買入中小型單位，因此近年納米樓有市場。



另外，近年政府通過金管局對銀行有一些限制，例如LTV(貸款與估值比率)及壓力測試。很多時候，納米樓的定價都在400萬港元以下。樓價愈升愈貴，在選擇不多的情況下，納米樓可算是一個可以考慮的物業或門檻。



不過，長遠來說，納米樓亦有風險因素，如果樓市真是回調，一些高成數，特別是呎價高的納米樓，它們的抗跌能力相對低很多。有興趣買納米樓的人士，最好都是選擇位置好，以及容易出租和出售的單位。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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