【瑞通推介】恒指三萬關見阻力　資金流入熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國企業即將踏入季度業績高峰期，道指隔晚收報26,143點，跌14點或0.05%。



恒指周四(11日)高開後反覆回落，收報29,839點，跌280點或0.9%，三萬關暫見阻力。周五(12日)早段繼續偏軟，回至29,800點樓下整固。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,000萬元，反映投資者趁大市回落部署好倉，而周五早段大市偏軟，資金即市以流入熊證為主。



騰訊控股首隻擴增實境手遊周四正式推出，報道指遊戲上線5小時內，已成功登上App Store免費榜榜首。另外，集團旗下有遊戲日前獲批版號，消息利好刺激該股股價周四一度升上400.4元，為去年6月以來首次重上400元大關，最終收報391.4元，微升0.7%，成交按日倍增。以周四高位計，該股月內累升近11%，大幅跑贏同期升不足4%的恒指。騰訊周五早段略回，於390元關口拉鋸，暫結束4日升勢。下方支持先看380元，而去年南非股東Naspers配售價405元料有重大阻力。該股港股通周四錄得淨流入達6.97億元，為近期少見。輪證資金流方面，周四有逾8,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾3,500萬元淨流入。



香港交易所近日澄清，港股仍是全球第4大股市，未有超越日本。港交所自日前高見286.2元創52周高位後，連續3日下跌，周四跌逾1%至277元，跌穿10天線。周五早段股份下試275元水平。港股成交連日達1,100億至1,200億元水平，倘配合市場氣氛維持高漲，對該股股價走勢依然利好。周四有920萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾160萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(12129)，行使價426.2元，2019年9月到期，實際槓桿7.9倍。貼價、中年期沽證(16628)，行使價370元，2019年11月到期，實際槓桿5.5倍。



港交所貼價、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿7.9倍。輕微價外、中年期沽證(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿5.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(69651)，收回價及行使價29,300點，槓桿比率49倍。熊證(64838)，收回價30,390點，槓桿比率36倍。



騰訊牛證(59023)，收回價369.3元，槓桿比率14.4倍。熊證(67046)，收回價409.9元，槓桿比率15.9倍。



港交所牛證(68348)，收回價257.9元，槓桿比率13倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率17.7倍。



中國人壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率14倍。



吉利汽車牛證(59013)，收回價15.5元，槓桿比率8.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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