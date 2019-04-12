樓價UPDATES：將軍澳兩房戶轉手賺2.4倍

將軍澳樓價升勢持續，早年持貨的業主轉手即大賺。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣形薈1B座中層G室，實用面積329方呎，獲租客以每月1.5萬港元承租，實用呎租約45.6元。



●小西灣藍灣半島6座高層E室，實用面積580方呎，三房一套間隔，獲買家以1,125萬元買入，實用呎租約19,397元。據了解，單位10年漲價1.74倍。



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九龍區

●將軍澳維景灣畔12座中層F室，實用面積529方呎，兩房間隔，以895萬元易手，實用呎價16,919元。原業主持貨近16年沽貨，帳面賺632萬元離場，期內漲價2.4倍。



●將軍澳都會駅5座中高層D室，實用面積約642方呎，三房一套間隔，原開價1,080萬元，議價後以1,060萬元轉手，實用面積呎價約16,511。原業主持貨至今約9年轉手，帳面賺約570萬元，升幅逾1倍。



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新界區

●粉嶺牽晴間1座高層G室，實用面積約552方呎，三房間隔，以750萬元獲買家承接，實用呎價約13,587元。原業主持貨約21年，現轉手帳面獲利約495.8萬元，賺價近2倍。



●馬鞍山新港城4期F座中層1室，實用面積約551方呎，三房間隔，2月初放盤開價950萬元，減價30萬以920萬元售出，實用呎價約16,697元。原業主持貨約5年轉手，帳面獲利約400萬元。



●元朗錦綉花園紫荊南路雙號屋，實用面積846方呎，開價約1,100萬元，日前以1,082萬元沽出，實用呎價約12,790元。原業主持貨約23年轉手，單位升值約2.4倍。



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