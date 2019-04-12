【高盛推介】吉汽回吐　部署高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車周四(11日)跌約0.5%，周五(12日)早段高開約0.8%後隨即倒跌。



觀察個股認股證資金流向，吉汽認購證於周二(9日)錄得約90萬元資金流入，周三(10日)及周四則共錄得約260萬元資金流出。



投資者如計劃趁低部署吉汽認購證，現階段可留意貼價的產品，當中可留意價外幅度約6%，年期約兩個月的購證(16809)，行使價17.79元，2019年5月28日到期，實際槓桿9.5倍，行使價17至19元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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