【高盛推介】騰訊整固　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(11日)一度突破400港元大關，創9個半月高位，惟及後股價回落至390元水平，收市升約0.7%。而周五(12日)早段最低見387.6元後跌幅收窄。



國家新聞出版廣電總局日前公布4月國產網絡遊戲審批信息，騰訊旗下一款遊戲在列。



觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證出現日買日賣的情況，當中周三(10日)錄得約440萬元資金流入，周四則錄得約1,150萬元資金流出。而認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,950萬元。另一方面，在該股連日上升時，資金傾向沽出牛證，當中周四錄得約7,710萬元資金流出。



觀察認購證資金流向，可見市場關注行使價在420元附近，9月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中的騰訊購證(14638)，行使價418.38元，2019年9月23日到期，實際槓桿7.7倍，熱門條款產品中，槓桿最高之一。



此外，現時最貼價的牛證收回價在378元附近，投資者如計劃部署，可留意當中的牛證(58558)，收回價377.98元，行使價375.98元，換股比率100，槓桿比率23.4倍，市場上最貼價兼槓桿最高牛證。



相反，投資者如看淡，較高槓桿的選擇可留意價外幅度約12%，年期約4個月的沽證(11440)，行使價343.68元，2019年7月25日到期，實際槓桿11.9倍，行使價340至390元間、中年期產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約13%，年期約5個月，低街貨的騰訊沽證(16174)，行使價339.8元，2019年8月27日到期，實際槓桿9.5倍，低街貨、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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